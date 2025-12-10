Форма поиска по сайту

10 декабря, 10:17

Происшествия

Женщина откусила часть пальца посетительнице кафе в Хабаровске

Жительница Хабаровска во время драки откусила часть пальца посетительнице кафе, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел весной. В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что незнакомка откусила ей фалангу среднего пальца. Ее нашли и передали врачам скорой помощи, но часть тела не подлежала реплантации, поэтому медики установили потерпевшей специальную пластину.

Напавшей предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Москве 60-летняя женщина несколько раз ударила пассажирку метро головой о металлический поручень из-за отказа уступить место. Конфликт произошел на станции "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Суд оштрафовал нарушительницу по статье о мелком хулиганстве.

Женщина напала с ножом на администратора караоке-клуба в Москве

