Женщина откусила часть пальца посетительнице кафе в Хабаровске

Жительница Хабаровска во время драки откусила часть пальца посетительнице кафе, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел весной. В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что незнакомка откусила ей фалангу среднего пальца. Ее нашли и передали врачам скорой помощи, но часть тела не подлежала реплантации, поэтому медики установили потерпевшей специальную пластину.

Напавшей предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Москве 60-летняя женщина несколько раз ударила пассажирку метро головой о металлический поручень из-за отказа уступить место. Конфликт произошел на станции "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Суд оштрафовал нарушительницу по статье о мелком хулиганстве.