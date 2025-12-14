Вице-премьер Италии Сальвини выступил против конфликта с Россией

Фото: ТАСС/Zuma

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался против военного конфликта с Россией, призвав к диалогу. Его слова передает агентство askanews.

"Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед – это диалог", – отметил он.

Политик уверен, что Европа, включая Францию и Германию, блокирует мирное урегулирование ситуации на Украине для отвлечения внимания от собственных внутренних проблем.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет боевые действия, то Москва готова "прямо сейчас".

Кроме того, по словам президента, Москва готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Он также назвал чушью и ложью подобные сообщения. При этом, добавил Путин, РФ намерена обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности.

