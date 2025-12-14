Умерла экс-замдиректора Русского музея Евгения Петрова

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Искусствовед, бывший замгендиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Музей уточнил, что она умерла после тяжелой болезни.

Евгения Петрова родилась 13 февраля 1946 года. В 1971 году она окончила Ленинградский государственный университет по специальности "искусствовед".

Петрова начала работать в Русском музее в 1966 году. В 2024–2025 годах она была назначена организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания музея в Китае. Также по приглашению Пушкинского музея Петрова была куратором выставки "Марк Шагал. Радость земного притяжения".

Кроме того, она является автором и идеологом таких выставок Русского музея, как "Агитация за счастье", "Русские монастыри. Искусство и традиции", "Красный цвет в русском искусстве", "Романтизм в России", "Музыка цвета. Ритм и пространство. Кандинский и его современники. 1900–1920-е", "Символизм в России", "Игра и страсть", "Мир искусства" и других.

