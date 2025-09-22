Умерла младшая дочь писателя Шолохова

Фото: vk.com/sholokhovmuseum

На 88-м году жизни умерла Мария Михайловна Шолохова – одна из основателей наследия Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя", – рассказали в пресс-службе.

Мария Михайловна стояла у истоков создания музея-заповедника и долгие годы работала его научным сотрудником.

По словам представителей музея, благодаря ее усилиям музейная коллекция постоянно пополнялась уникальными экспонатами и фрагментами семейного архива Шолоховых.

"Невозможно поверить, что приходится говорить о ней в прошедшем времени. Красота, интеллигентность, приветливость, улыбка, добросердечие – такой Мария Михайловна осталась в памяти знавших ее людей. Вечная ей память!" – поделились в пресс-службе.

Ее консультации помогли работникам тщательно подойти к подготовке экспозиции, точно разместить мемориальные вещи и узнать детали быта семьи писателя, отметили в пресс-службе.

Прощание с дочерью писателя состоится в усадьбе М. А. Шолохова 23 сентября с 10:00 до 12:00