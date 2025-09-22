Умер актер из сериала "Морской патруль" Георгий Хадышьян

Фото: vk.com/public170451501

Умер актер театра и кино, заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян. Ему было 66 лет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство культуры Краснодарского края.

Известно, что Хадышьян продолжительное время болел. В министерстве отметили, что светлая память о нем "навсегда сохранится в наших сердцах". Родным и близким актера выразили соболезнования.

"Вклад Георгия Суреновича в культурную жизнь Кубани навсегда останется в истории (Краснодарского. – Прим. ред.) театра (драмы. – Прим. ред.)", – подчеркнули в ведомстве.

Хадышьян служил в Краснодарском театре драмы с 1982 года. За карьеру исполнил свыше 50 ролей. В 1989 году он снялся в драме "Утоли моя печаль", а в 2008-м – в сериале "Морской патруль".

