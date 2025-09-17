Умер заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Юрий Папко

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер, артист балета и педагог Юрий Папко скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

"Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования вдове покойного, Юламей Генриховне Скотт, и всем родным и близким покойного", – говорится в публикации.

Церемония прощания с артистом состоится 20 сентября в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, отпевание пройдет в 13:00.

Папко родился 25 февраля 1940 года в Москве. В 1958-м окончил Московское хореографическое училище (ныне – Московская государственная академия хореографии), после чего сразу присоединился к балетной труппе Большого театра, прослужив там до 1982 года.

В 1972-м артист завершил обучение на балетмейстерском факультете Государственного института театрального искусства (ГИТИС), в 1987 году прошел курсы педагогов в Московском академическом хореографическом училище.

В 1980 году вместе с женой, которая также являлась участницей балетной труппы Большого театра, поставил балет "Индийская поэма", используя собственное либретто. Впоследствии они создавали балеты для различных советских и зарубежных театров.

Помимо этого, Папко занимался постановкой танцев и пластических сцен для оперных спектаклей в Большом театре, разрабатывал движения для спектаклей драматических театров и кинематографа.

