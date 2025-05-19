Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

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Народный артист СССР, танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

В учреждении отметили, что Владимиров был представителем "золотого века" театра. Там также назвали его сильным, мощным, темпераментным танцовщиком, который обладал выдающимся прыжком и спортивным трюковым стилем танца. Владимиров имел яркий драматический талант, добавили в театре.

Дата и место прощания и похорон народного артиста станут известны позже.

Владимиров родился в 1942 году в деревне Костерево Владимирской области. Он обучался в Московском хореографическом училище (сейчас Московская государственная академия хореографии). Его наставником был Алексей Ермолаев.

Артистом балета Большого театра Владимиров работал с 1962 по 1987 год. В 1987 году он начал работать педагогом-репетитором, и тогда же танцовщик получил звание народного артиста СССР.

Среди выдающихся ролей Владимирова – Филипп в "Пламени Парижа", Пастух в "Весне священной", Голубая птица в "Спящей красавице". Всенародное признание ему принесла партия Ивана Грозного.

