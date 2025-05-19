Прощание с хореографом Юрием Григоровичем пройдет 23 мая

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Прощание с народным артистом СССР, хореографом Юрием Григоровичем пройдет в пятницу, 23 мая, в историческом здании Государственного академического Большого театра, сообщил премьер ГАБТ Денис Родькин в своем телеграм-канале.

"Вход с 10:00 – свободный", – говорится в сообщении.

О смерти Григоровича стало известно в понедельник, 19 мая. Он скончался на 99-м году жизни.

Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Одно время он занимался постановками танцев в операх "Садко", "Риголетто", "Мать", "Большая любовь", "Три толстяка" на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня – Государственный академический Мариинский театр. – Прим. ред.).

В 1965 году хореограф закончил обучение в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (сегодня – ГИТИС. – Прим. ред.) и затем стал главным балетмейстером Большого театра, проработав в этой должности до 1995 года. За годы работы Григорович осуществил около 15 постановок, включая "Иван Грозный", "Ангара", "Золотой век" и многие другие.

Он также был худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, а с 2008 года являлся штатным хореографом ГАБТ.

Григоровичу вручали ордена Ленина, Октябрьской революции, "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней и многие другие награды. Кроме того, он был удостоен почетного приза Парижской академии танца, театральной премии "Золотая маска" и Общественной премии Юрия Любимова.

