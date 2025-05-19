Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

Фото: ТАСC/Михаил Джапаридзе

На 99-м году жизни скончался советский и российский хореограф, бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Об этом сообщил его помощник Александр Колесников в беседе с ТАСС.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (в настоящее время Санкт-Петербург. – Прим. ред.). В 1937 году он поступил в Ленинградское хореографическое училище (сейчас Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. – Прим. ред.), а через год начал служить в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (на данный момент Государственный академический Мариинский театр. – Прим. ред.).

В 1946 году Григорович завершил обучение в Ленинградском хореографическом училище, а в 1965-м выпустился из Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (в настоящее время ГИТИС. – Прим. ред.).

Наибольшую известность он получил как постановщик-балетмейстер. Его первой работой была постановка "Аистенок", которую ему удалось представить в 1947 году в детской балетной студии Ленинградского дворца культуры имени М. Горького.

В период с 1953 по 1959 год Григорович занимался постановками танцев в операх "Садко", "Риголетто", "Мать", "Большая любовь", "Три толстяка". Они были представлены на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова.

В 1957-м он поставил балет "Каменный цветок" и исполнил в нем партию Северьяна. После этого хореограф стал сотрудничать с театральным художником Симоном Вирсаладзе, который оформил свыше десяти балетов в постановке Григоровича.

С 1961 по 1964 год он был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова, а до 1995-го – главным балетмейстером Государственного академического Большого театра. За время работы в последнем учреждении Григорович осуществил примерно 15 постановок, в том числе "Иван Грозный", "Ангара", "Золотой век", "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка" и многие другие.

Кроме того, вместе с балетной труппой ГАБТ Григорович гастролировал по Австрии, Болгарии, Британии, Венгрии, Италии, США, Японии и иным странам. В 1980 году хореограф был постановщиком церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве.

В период с 1990 по 1995 год параллельно с работой в Большом театре он руководил сформированной им труппой "Большой театр – студия Юрия Григоровича", которая выступала как в России, так и за рубежом.

С 1996 года он был худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, а с 2008-го – штатным хореографом ГАБТ. В своих постановках специалист развил танцевально-хореографические формы и ввел активное применение символических пластических приемов, а также внес вклад в улучшение мужского героического танца.

В 1973 году хореографу было присвоено звание Народный артист СССР. Также Григоровичу вручали ордена Ленина, Октябрьской революции, "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней и многие другие награды. Кроме того, он был удостоен почетного приза Парижской академии танца, театральной премии "Золотая маска" и Общественной премии Юрия Любимова.

