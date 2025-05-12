Балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет

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Народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко скончалась на 93-м году жизни, рассказала ее невестка, актриса Оксана Базилевич, в беседе с РИА Новости.

Танцовщица ушла из жизни 12 мая в 06:00 по московскому времени. По словам Базилевич, точная дата прощания еще не определена, однако, вероятно, церемония состоится в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

Осипенко родилась в 1932 году в Ленинграде. В 1950 году она окончила Ленинградское хореографическое училище, где была одной из последних учениц Агриппины Вагановой.

После выпуска балерина выступала в качестве солистки Мариинского театра, также она числилась в труппах "Хореографические миниатюры" под руководством Льва Якобсона и Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Кроме того, Осипенко появлялась в фильмах режиссера Александра Сокурова.