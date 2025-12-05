Блогер Василенко зарегистрировал в России товарный знак "человек-улыбка"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/nikolay_anatolievich_vasilenko

Российский блогер Николай Василенко зарегистрировал товарный знак "человек-улыбка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

По данным ведомства, блогер подал заявку на регистрацию товарного знака в сентябре, а в декабре она была одобрена. Права на бренд "человек-улыбка" у Василенко будут действовать до 2035 года.

В России под своим товарным знаком блогер сможет производить и продавать технику, одежду и безалкогольные напитки. Кроме этого, в этот перечень входит осуществление различных услуг, включая театральные представления и презентации живых выступлений.

Ранее сообщалось, что южнокорейская корпорация LG зарегистрировала в России 6 товарных знаков. Заявки подали из США в 2024–2025 годах.

Товарные знаки зарегистрировали по 9 классу международной классификации товаров и услуг. В него входят аудиоколонки, наушники и акустические системы. Исключительные права на товарные знаки будут действовать до 2034–2035 годов.