"Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию новых товарных знаков

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Сеть "Вкусно – и точка" 21 ноября подала заявки на регистрацию товарных знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу.

С помощью этих брендов сеть планирует расширить ассортимент. Компания, зарегистрированная как ООО "Система ПБО", хочет запустить в продажу блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое и напитки, включить в меню омлеты, а также продолжить оказание услуг кафе.

"Вкусно – и точка" занимает лидирующие позиции на рынке общественного питания в России. Она объединяет свыше 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Компания активно сотрудничает с отечественными производителями. Ее партнерами выступают более 100 российских поставщиков.

