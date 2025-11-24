Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 ноября, 17:12

Экономика

"Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию новых товарных знаков

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Сеть "Вкусно – и точка" 21 ноября подала заявки на регистрацию товарных знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу.

С помощью этих брендов сеть планирует расширить ассортимент. Компания, зарегистрированная как ООО "Система ПБО", хочет запустить в продажу блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое и напитки, включить в меню омлеты, а также продолжить оказание услуг кафе.

"Вкусно – и точка" занимает лидирующие позиции на рынке общественного питания в России. Она объединяет свыше 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Компания активно сотрудничает с отечественными производителями. Ее партнерами выступают более 100 российских поставщиков.

Ранее американская студия 20th Century Studios продлила право на использование товарного знака "Симпсоны" до 2036 года. Изначально срок действия исключительного права на словесный знак истекал 12 сентября 2026 года. Однако студия подала заявку на продление владения торговой маркой, и Роспатент удовлетворил прошение.

бизнес economia еда

