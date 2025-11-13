Bloomberg: сотни брендов столкнулись с риском лишиться товарных знаков в России

Фото: 123RF.com/danielvfung

Свыше 300 иностранных компаний столкнулись с риском потерять права на свои товарные знаки в России с начала 2024 года. Среди них Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Издание указывает, что после начала СВО более тысячи компаний прекратили или ограничили свою деятельность на территории РФ. При этом многие из них продолжали продлевать регистрацию своих товарных знаков, планируя вернуться на один из ведущих мировых потребительских рынков. Однако теперь это стало значительно сложнее.

Согласно статье 1491 Гражданского кодекса России, исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет. Однако статья 1486 ГК РФ предусматривает возможность прекращения правовой охраны такого знака, если его правообладатель не использует его в течение 3 лет подряд.

Известно, что некоторые фирмы уже потеряли права на торговую марку в России после соответствующих обращений заявителей. Например, гонконгская Multigoods Production Ltd., производящая электронику под брендами Supra и Orion, подала более 20 исков в Суд по интеллектуальным правам против иностранных компаний. Часть из них была удовлетворена, включая дела против Amazon, Nokia и Victoria's Secret.

Оспариванием прав на бренды также занимаются и российские предприниматели. В частности, в настоящее время идет судебный процесс между московской сетью магазинов оптики "Айкрафт" и Luxottica Group – владельцем бренда Ray-Ban. В то же время ресторатор Антон Пинский, который летом 2022 года вместе с певцом Тимуром Юнусовым (Тимати) приобрел все активы Starbucks в России, пытался досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков компании. Однако суд в мае этого года отклонил его требование.

Приводя данные Роспатента, агентство уточняет, что в 2024 году иностранные компании подали 15 534 заявки на продление срока действия регистрации товарных знаков, что стало рекордным количеством за последние пять лет. Большинство прошений было одобрено, но некоторые получили отказ. В сентябре, например, Renault SA не смогла продлить регистрацию. Представитель компании заявил, что на данный момент автопроизводитель не планирует возвращаться в РФ, а подача заявки на продление регистрации была лишь "защитной мерой".

В свою очередь, представитель Ассоциации по товарным знакам Европейского сообщества (ECTA) Бартош Ферт выразил обеспокоенность увеличением подобных судебных решений. По его словам, европейские власти могут лишь надеяться на скорейшее разрешение конфликта.

Роспатент же заявил, что ведомство одинаково защищает интеллектуальную собственность компаний как из России, так и из других стран и строго соблюдает все свои международные обязательства.

Ранее сообщалось, что бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co принял решение о досрочном прекращении действия одного из своих товарных знаков Dockers на территории России. Товарный знак использовался для изделий из кожи и ее имитации. Его правовая охрана прекратилась 29 октября 2025 года.

Глава компании "Онлайн патент" Алина Акиншина предположила, что бренд решил прекратить действие товарного знака, так как в 2025 году подошел срок его продления.