McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков в России

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Американская компания McDonald's зарегистрировала в России 7 товарных знаков. Они представлены на русском и английских языках, сообщает ТАСС.

В частности, были зарегистрированы знаки "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставка". Часть из них представлены с фирменной буквой "М". Все заявки были поданы из США в декабре прошлого года.

При этом 6 знаков компания зарегистрировала по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Она предполагает производство таких блюд, как сэндвичи, бургеры, гамбургеры и чизбургеры. Знак "МакДоставка" был зарегистрирован по классам № 39 и 43 – услуги по доставке продуктов питания, приготовлению блюд и доставке их на дом, а также услуги ресторанов.

Данные товарные знаки будут действовать в РФ до декабря 2034 года.

Ранее компании The Coca-Cola Company и Starbucks тоже зарегистрировали в РФ товарные знаки. В частности, производитель напитков зарегистрировал наименования "Кока-Кола" и "Спрайт". Они будут актуальны 10 лет. Соответствующие заявки были поданы 23 апреля 2025 года.