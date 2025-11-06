Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака Chanel

Фото: 123RF.com/tktktk

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала четыре товарных знака Chanel, передает ТАСС.

В базе ведомства уточняется, что были зарегистрированы два знака Gabrielle Chanel для разных услуг и товаров, а также Vitalumiere "Авторизованная точка продаж Chanel". Подала их компания "Шанель САРЛ".

Ранее сообщалось, что бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co принял решение о досрочном прекращении действия одного из своих товарных знаков Dockers на территории России. Товарный знак использовался для изделий из кожи и ее имитации. Его правовая охрана прекратилась 29 октября 2025 года.

Глава компании "Онлайн патент" Алина Акиншина предположила, что бренд решил прекратить действие товарного знака, так как в 2025 году подошел срок его продления.

