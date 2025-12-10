Собянин: детский сад и медицинский центр откроются в районе Соколиная Гора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детсад на 250 мест и медцентр появятся в столичном районе Соколиная Гора в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Соответствующие постановления об утверждении проекта планировки подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Реорганизуемые участки расположены на 8-й улице Соколиной Горы, Щербаковской, Лечебной и Борисовской улицах и в Мажоровом переулке. В настоящее время там находятся различные устаревшие объекты, включая склады, производственные и административные строения.

Проекты планировки общей площадью 5,16 гектара предполагают появление здесь свыше 50 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме детсада и медцентра общей площадью 4,5 и 12,5 тысячи квадратных метров соответственно, планируется возвести многофункциональный общественный центр площадью свыше 12 тысяч "квадратов" и благоустроить прилегающую к объектам территорию.

Реализация проектов планировки позволит создать комфортные условия для проживания свыше 1,5 тысячи человек, а также более 500 рабочих мест.

Ранее стало известно, что в бывшей промзоне "Коломенское" на юге столицы в рамках программы КРТ возведут современные кварталы. Там планируется выполнить два проекта комплексного развития территории и ввести в эксплуатацию свыше 736 тысяч квадратных метров недвижимости.

