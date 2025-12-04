В Хорошёвском районе началось строительство бизнес-центра с террасами

Фото: stroi.mos.ru

Новое офисное здание с террасами площадью порядка 76,6 тысячи квадратных метров появится на Ходынском бульваре в Хорошёвском районе Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Его возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В L-образном здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тысяч квадратных метров деловых помещений свободной планировки. Резиденты смогут трансформировать пространство под свои цели и нужды. Завершить строительство девелопер планирует в 2029 году", – сказал он.

Здание расположится по адресу Ходынский бульвар, земельный участок 20А/1. Рядом находится станция метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии. Кроме того, поблизости есть съезд на Ленинградский проспект и Северо-Западную хорду.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на первом этаже бизнес-центра будут созданы двусветные пространства вестибюля и въезд в двухуровневый подземный паркинг. Офисы займут 2–28-й этажи.

Общая площадь террас в здании составит порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Они будут на 2-м, 13-м и 23-м этажах. Основой бизнес-центра станут 23 колонны, поддерживающие верхний объем, под которым смогут проходить пешеходы.

20 лифтов будут обеспечивать коммуникацию между зданиями. Также внутри создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. На территории у здания высадят деревья, кустарники, оборудуют места для отдыха. Кроме того, там появится скульптура, которую создадут специально для делового квартала. Облицовку фасада выполнят из витражного остекления. На террасах будет использовано закаленное стекло.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков указал, что работы пройдут под контролем инспекторов комитета. Они будут смотреть на качество конструкций и материалов.

Рядом с местом строительства уже возводят новые офисные кварталы Stone Ходынка 1 общей площадью более 111 тысяч квадратных метров и Stone Ходынка 2 общей площадью около 125 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что более тысячи рабочих мест будут созданы в Хорошёвском районе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Под реорганизацию подпадет участок бывшей промзоны Магистральные улицы. Площадь участка составляет 1,69 гектара. Там появится общественно-деловая недвижимость общей площадью более 35 тысяч квадратных метров.

