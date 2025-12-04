Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 13:37

Город

В Хорошёвском районе началось строительство бизнес-центра с террасами

Фото: stroi.mos.ru

Новое офисное здание с террасами площадью порядка 76,6 тысячи квадратных метров появится на Ходынском бульваре в Хорошёвском районе Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Его возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В L-образном здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тысяч квадратных метров деловых помещений свободной планировки. Резиденты смогут трансформировать пространство под свои цели и нужды. Завершить строительство девелопер планирует в 2029 году", – сказал он.

Здание расположится по адресу Ходынский бульвар, земельный участок 20А/1. Рядом находится станция метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии. Кроме того, поблизости есть съезд на Ленинградский проспект и Северо-Западную хорду.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на первом этаже бизнес-центра будут созданы двусветные пространства вестибюля и въезд в двухуровневый подземный паркинг. Офисы займут 2–28-й этажи.

Общая площадь террас в здании составит порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Они будут на 2-м, 13-м и 23-м этажах. Основой бизнес-центра станут 23 колонны, поддерживающие верхний объем, под которым смогут проходить пешеходы.

20 лифтов будут обеспечивать коммуникацию между зданиями. Также внутри создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. На территории у здания высадят деревья, кустарники, оборудуют места для отдыха. Кроме того, там появится скульптура, которую создадут специально для делового квартала. Облицовку фасада выполнят из витражного остекления. На террасах будет использовано закаленное стекло.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков указал, что работы пройдут под контролем инспекторов комитета. Они будут смотреть на качество конструкций и материалов.

Рядом с местом строительства уже возводят новые офисные кварталы Stone Ходынка 1 общей площадью более 111 тысяч квадратных метров и Stone Ходынка 2 общей площадью около 125 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что более тысячи рабочих мест будут созданы в Хорошёвском районе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Под реорганизацию подпадет участок бывшей промзоны Магистральные улицы. Площадь участка составляет 1,69 гектара. Там появится общественно-деловая недвижимость общей площадью более 35 тысяч квадратных метров.

Читайте также


город

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика