03 декабря, 12:18

Город

Арт-объект появится на территории бизнес-центра в районе Кунцево

Фото: stroi.mos.ru

На территории бизнес-центра в столичном районе Кунцево установят арт-объект, который будет вписан в общественное пространство. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

По его словам, проект будет выбран по итогам закрытого конкурса. Работы художников оценят по нескольким критериям, среди которых художественная выразительность, потенциал интеграции в пространство города, соответствие архитектурному стилю бизнес-центра.

"Район, где появится новый арт-объект, стремительно меняется – развивается транспортная инфраструктура, меняется ритм жизни. И новая инсталляция в том числе станет олицетворением этих изменений", – отметил архитектор.

Бизнес-центр строят на западе Москвы недалеко от городского вокзала Кунцевская. Он будет примыкать к парку на улице Ивана Франко. У здания плавные линии и органичные формы фасадов. Новый арт-объект должен стать продолжением концепции – форма и материалы будут перекликаться с ландшафтом и фасадами.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что реализация проекта контролируется на всех этапах. Общая площадь здания составляет 36,2 тысячи квадратных метров. Инспекторы комитета уже провели 8 выездных проверок.

Ранее стало известно, что в Таганском районе Москвы появится деловой центр общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров. Бизнес-центр расположен между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Костомаровском переулке. Неподалеку, в 10 минутах ходьбы, расположены станции метро "Чкаловская" и "Курская".

