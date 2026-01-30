Форма поиска по сайту

30 января, 11:28

Политика

В ГД назвали провокацией слова генсека ООН о Крыме и Донбассе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение по отношению к Крыму и Донбассу является "отчасти провокацией" в адрес России. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала депутат ГД Светлана Журова.

Она подчеркнула, что в 2014 году Крым воссоединился с РФ в результате референдума, который прошел мирно и "без единого выстрела". По словам парламентария, подобные заявления связаны лишь со стремлением Запада ослабить Россию любыми способами. При этом подобное отношение к РФ встречается везде, включая спорт.

"Как это переломить? Вопрос. Если мы будем переламывать это, то только силовым способом. Они вот вынуждают нас такими высказываниями, чтобы мы это право завоевывали", – резюмировала Журова.

Ранее Гутерриш указывал, что юридический департамент ООН внимательно изучил ситуацию с Крымом и Донбассом и выяснил, что принцип самоопределения в этой ситуации неприменим, а превалирующим считается принцип территориальной целостности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобный вывод диким, а посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что заявление Гутерриша демонстрирует двойственность стандартов всемирной организации. Дипломат привел в пример позицию ООН по Косово. Там не было референдума, но в организации считают, что в этом случае право на самоопределение есть.

