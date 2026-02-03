Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:12

Общество

Волонтеры "Фабрики подарков" приняли свыше 12 тысяч товаров для участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 12 тысяч товаров для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах, приютов для бездомных животных передали жители столицы за 2 месяца в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", передал портал мэра и правительства Москвы.

Волонтеры от горожан чаще всего получали мужские средства личной гигиены, теплые шапки и варежки, игры, сладости и игрушки, корм для собак и кошек. Сбор.

"Более 30 павильонов <...> будут открыты до конца зимы (до 28 февраля. – Прим. ред.). Они работают ежедневно, их адреса и актуальное расписание размещены на сайте проекта. Гуляя в центре столицы, москвичи могут передать подарки в павильоны на Красной и Тверской площадях, улице Новый Арбат и площади Революции. Можно также выбрать ближайший к дому пункт сбора на фестивальных площадках в других округах", – сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Павильоны можно узнать по ветвям ели, разноцветным шарам и коробкам с бантами. Гостей встречает кот Мишаня – талисман сообщества волонтеров столицы, изображенный на плакате.

Кроме того, с начала зимы горожане собрали более 6,3 тысячи подарков участникам СВО. В павильоны чаще всего приносили шапки, шерстяные шарфы, варежки и перчатки, махровые и хлопковые носки. Передавали и средства личной гигиены: шампуни для волос, гели для душа, кусковое и жидкое мыло, антибактериальные салфетки и антисептики для рук, бритвенные станки, зубные щетки и пасты, в том числе дорожные наборы для гигиены полости рта. Также оставляли кондитерские изделия, например сладкое печенье, мягкие и хрустящие вафли, мармелад в сахаре и многое другое.

В рамках акции "Ход добра" бойцам, проходящим лечение в госпиталях, передавали шахматы, шашки, домино, лото, нарды и другие наборы. Сбор настольных игр продолжится также до 28 февраля в павильонах "Фабрика подарков", а также в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских окружных центрах "Доброе место".

Также для детей собраны свыше 4,8 тысячи подарков, в том числе конфеты в новогодних коробках, школьные принадлежности: пеналы, тетради, подставки для книг, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, транспортиры, ластики. Помимо этого, москвичи передавали творческие наборы из альбомов, кисточек, красок, пластилина и других предметов. Горожане пожертвовали также игрушки. Помимо этого, в посылках можно было найти украшения на елку.

Приютам для бездомных животных приносили сухой и влажный корм, витаминные добавки и полезные лакомства, лежанки, наполнители, а еще чистящие и моющие средства для помещений, где временно обитают питомцы. Собранные зоотовары в рамках акции "Накорми друга" передадут приютам в Белгородской и Курской областях, которые заботятся об эвакуированных животных.

В рамках акции "Свет добра" москвичи отправляли жителям приграничных регионов светоотражающие браслеты, брелоки, наклейки, значки, повязки и другие элементы для ориентации в темное время суток.

В павильонах "Фабрика подарков" гостей встречают волонтеры. Узнать их просто – они одеты в яркие красные куртки, белые шапки и варежки. Городские помощники принимают товары и проверяют срок годности – должно быть не менее трех месяцев со дня передачи. Они знакомят посетителей со списком возможных подарков и проверяют, чтобы предметы были новыми, в целой упаковке и с бирками.

Волонтеры предлагают москвичам оставить слова поддержки и добрые пожелания на красочных открытках. Такие послания станут приятным дополнением к подаркам для защитников Родины и детей из новых регионов. Городские помощники также готовы рассказать о других способах поддержки тех, кто в этом особенно нуждается.

Ранее сообщалось, что проект "Зима в Москве" побил летний рекорд по числу участвующих предпринимателей. За 2 месяца к инициативе присоединились свыше 1,7 тысячи предпринимателей из Москвы. Они специализируются в самых различных сферах, включая услуги, общественное питание, образование и творчество.

Павильоны "Фабрика подарков" и другие арт-площадки столицы открыты до конца зимы

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика