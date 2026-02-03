Волонтеры "Фабрики подарков" приняли свыше 12 тысяч товаров для участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 12 тысяч товаров для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах, приютов для бездомных животных передали жители столицы за 2 месяца в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", передал портал мэра и правительства Москвы.

Волонтеры от горожан чаще всего получали мужские средства личной гигиены, теплые шапки и варежки, игры, сладости и игрушки, корм для собак и кошек. Сбор.

"Более 30 павильонов <...> будут открыты до конца зимы (до 28 февраля. – Прим. ред.). Они работают ежедневно, их адреса и актуальное расписание размещены на сайте проекта. Гуляя в центре столицы, москвичи могут передать подарки в павильоны на Красной и Тверской площадях, улице Новый Арбат и площади Революции. Можно также выбрать ближайший к дому пункт сбора на фестивальных площадках в других округах", – сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Павильоны можно узнать по ветвям ели, разноцветным шарам и коробкам с бантами. Гостей встречает кот Мишаня – талисман сообщества волонтеров столицы, изображенный на плакате.

Кроме того, с начала зимы горожане собрали более 6,3 тысячи подарков участникам СВО. В павильоны чаще всего приносили шапки, шерстяные шарфы, варежки и перчатки, махровые и хлопковые носки. Передавали и средства личной гигиены: шампуни для волос, гели для душа, кусковое и жидкое мыло, антибактериальные салфетки и антисептики для рук, бритвенные станки, зубные щетки и пасты, в том числе дорожные наборы для гигиены полости рта. Также оставляли кондитерские изделия, например сладкое печенье, мягкие и хрустящие вафли, мармелад в сахаре и многое другое.

В рамках акции "Ход добра" бойцам, проходящим лечение в госпиталях, передавали шахматы, шашки, домино, лото, нарды и другие наборы. Сбор настольных игр продолжится также до 28 февраля в павильонах "Фабрика подарков", а также в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских окружных центрах "Доброе место".

Также для детей собраны свыше 4,8 тысячи подарков, в том числе конфеты в новогодних коробках, школьные принадлежности: пеналы, тетради, подставки для книг, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, транспортиры, ластики. Помимо этого, москвичи передавали творческие наборы из альбомов, кисточек, красок, пластилина и других предметов. Горожане пожертвовали также игрушки. Помимо этого, в посылках можно было найти украшения на елку.

Приютам для бездомных животных приносили сухой и влажный корм, витаминные добавки и полезные лакомства, лежанки, наполнители, а еще чистящие и моющие средства для помещений, где временно обитают питомцы. Собранные зоотовары в рамках акции "Накорми друга" передадут приютам в Белгородской и Курской областях, которые заботятся об эвакуированных животных.

В рамках акции "Свет добра" москвичи отправляли жителям приграничных регионов светоотражающие браслеты, брелоки, наклейки, значки, повязки и другие элементы для ориентации в темное время суток.

В павильонах "Фабрика подарков" гостей встречают волонтеры. Узнать их просто – они одеты в яркие красные куртки, белые шапки и варежки. Городские помощники принимают товары и проверяют срок годности – должно быть не менее трех месяцев со дня передачи. Они знакомят посетителей со списком возможных подарков и проверяют, чтобы предметы были новыми, в целой упаковке и с бирками.

Волонтеры предлагают москвичам оставить слова поддержки и добрые пожелания на красочных открытках. Такие послания станут приятным дополнением к подаркам для защитников Родины и детей из новых регионов. Городские помощники также готовы рассказать о других способах поддержки тех, кто в этом особенно нуждается.

Ранее сообщалось, что проект "Зима в Москве" побил летний рекорд по числу участвующих предпринимателей. За 2 месяца к инициативе присоединились свыше 1,7 тысячи предпринимателей из Москвы. Они специализируются в самых различных сферах, включая услуги, общественное питание, образование и творчество.

