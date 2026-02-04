Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 09:16

Экономика

Москва возглавила свыше 30 национальных рейтингов городов и регионов России в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва по итогам 2025 года заняла первое место или вошла в число лидеров более чем в 30 национальных рейтингах и исследованиях, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, столица вновь подтвердила высокий уровень развития экономики, инвестиционной привлекательности, качества жизни горожан и эффективности городского управления. В частности, Москва лидирует по показателю "повышение качества жизни горожан" в национальном рейтинге качества жизни "Агентства стратегических инициатив" и рейтингах "РИА Рейтинг".

"Успехи Москвы в этом направлении также отражены в рейтингах качества городской среды Минстроя РФ, развития дорожно-транспортной инфраструктуры "РИА Рейтинг" и индексе качества жизни Финансового университета при правительстве РФ, в которых столица тоже занимает лидерские позиции", – отметила Багреева.

В это же время российская столица является самым экономически устойчивым регионом страны, возглавляя рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ от "РИА Рейтинг" и являясь одним из лидеров по экономическому здоровью регионов рейтинга от "Эксперт РА". Также Москва стала лучшей в рейтинге по рынку труда, сохранив минимальный уровень безработицы в стране.

Финансовая устойчивость Москвы подтверждается соответствующими рейтингами от крупных кредитных и рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА". При этом специалисты дают стабильный прогноз в отношении кредитных рейтингов столицы. В это же время Минфин РФ отнес город к категории регионов с высоким уровнем качества управления государственными финансами. Это вновь подтверждает сбалансированность проводимой бюджетной политики.

В прошлом году столицу России признали регионом с лучшим инвестиционным климатом в стране – город 7-й раз подряд занял первое место в соответствующем Национальном рейтинге, а также оказался лидером по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития РФ.

Кроме того, инвестиционную привлекательность Москвы оценили специалисты из Национального рейтингового агентства и "Эксперт РА". При этом особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" признана самой инвестиционно привлекательной и устойчивой ОЭЗ России в рейтингах Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минэкономразвития.

Город является центром научно-технологического и инновационного развития страны, что подтверждается соответствующими рейтингами. Например, Москва возглавила топ в рейтингах министерства науки и высшего образования России, агентства "РИА Рейтинг" и Высшей школы экономики. Также в прошлом году столица в 7-й раз подряд стала первой в индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Минстроя России, набрав максимальные 260 баллов.

В это же время по уровню развития городской среды, экономики и технологий столица поддерживает высокую планку не только в масштабах страны, но и на уровне крупнейших мировых мегаполисов.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности. Мэр указывал, что развитие города продолжается, а столичные власти ставят новые амбициозные цели.

Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей

Читайте также


экономикагород

Главное

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика