Москва возглавила свыше 30 национальных рейтингов городов и регионов России в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва по итогам 2025 года заняла первое место или вошла в число лидеров более чем в 30 национальных рейтингах и исследованиях, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, столица вновь подтвердила высокий уровень развития экономики, инвестиционной привлекательности, качества жизни горожан и эффективности городского управления. В частности, Москва лидирует по показателю "повышение качества жизни горожан" в национальном рейтинге качества жизни "Агентства стратегических инициатив" и рейтингах "РИА Рейтинг".

"Успехи Москвы в этом направлении также отражены в рейтингах качества городской среды Минстроя РФ, развития дорожно-транспортной инфраструктуры "РИА Рейтинг" и индексе качества жизни Финансового университета при правительстве РФ, в которых столица тоже занимает лидерские позиции", – отметила Багреева.

В это же время российская столица является самым экономически устойчивым регионом страны, возглавляя рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ от "РИА Рейтинг" и являясь одним из лидеров по экономическому здоровью регионов рейтинга от "Эксперт РА". Также Москва стала лучшей в рейтинге по рынку труда, сохранив минимальный уровень безработицы в стране.

Финансовая устойчивость Москвы подтверждается соответствующими рейтингами от крупных кредитных и рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА". При этом специалисты дают стабильный прогноз в отношении кредитных рейтингов столицы. В это же время Минфин РФ отнес город к категории регионов с высоким уровнем качества управления государственными финансами. Это вновь подтверждает сбалансированность проводимой бюджетной политики.

В прошлом году столицу России признали регионом с лучшим инвестиционным климатом в стране – город 7-й раз подряд занял первое место в соответствующем Национальном рейтинге, а также оказался лидером по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития РФ.

Кроме того, инвестиционную привлекательность Москвы оценили специалисты из Национального рейтингового агентства и "Эксперт РА". При этом особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" признана самой инвестиционно привлекательной и устойчивой ОЭЗ России в рейтингах Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минэкономразвития.

Город является центром научно-технологического и инновационного развития страны, что подтверждается соответствующими рейтингами. Например, Москва возглавила топ в рейтингах министерства науки и высшего образования России, агентства "РИА Рейтинг" и Высшей школы экономики. Также в прошлом году столица в 7-й раз подряд стала первой в индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Минстроя России, набрав максимальные 260 баллов.

В это же время по уровню развития городской среды, экономики и технологий столица поддерживает высокую планку не только в масштабах страны, но и на уровне крупнейших мировых мегаполисов.



Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности. Мэр указывал, что развитие города продолжается, а столичные власти ставят новые амбициозные цели.