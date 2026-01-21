Правительство Москвы стало лучшим работодателем для молодежи в госсекторе

Фото: ТАСС/Ксения Матвейшина

Молодые специалисты назвали правительство Москвы лучшим работодателем в госсекторе, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Рейтинг Best Company Award 2026 карьерной платформы Changellenge формируют на основе онлайн-исследования среди молодых специалистов. В нем участвуют более 9 тысяч студентов из 47 лучших вузов страны. В рейтинг вошли более 180 ведущих работодателей России.

Столичное правительство второй год удерживает первое место в номинации "Государственная служба". Кроме того, оно вошло в первую двадцатку всех представленных организаций, а также предприятий IT- и бизнес-направлений.

По словам начальника управления кадровых сервисов правительства города Полины Логиновой, молодые специалисты предлагают много ярких и уникальных идей. Команда Москвы ценит как профессиональные компетенции, так и готовность работать над амбициозными проектами.

"Они (молодые специалисты. – Прим. ред.) получают уникальную возможность работать в разных отраслях – от информационных технологий и транспорта до культуры и экономики – и быть причастными к результатам, которыми пользуются миллионы горожан каждый день", – подчеркнула Логинова.

Стажировка в правительстве Москвы является одним из флагманских проектов для студентов и выпускников вузов. Она позволяет молодым специалистам с высоким потенциалом устроиться на работу в ведущие организации города.

Перед участием в программе нужно пройти конкурсный отбор и обучение. В 2025 году участниками стажировки стали 739 человек, а заявки подали более 24 тысяч кандидатов.

Кроме того, столичное правительство участвует в карьерных форумах и проводит свои мероприятия для молодежи. В 2025 году частью форума "Территория будущего. Москва 2030" стало уникальное карьерное пространство для начинающих специалистов – брендированные кабинки на колесе обозрения "Солнце Москвы".

Также правительство Москвы развивает IT-направление и расширяет свое присутствие в регионах. В прошедшем году более 17 тысяч молодых специалистов и студентов вузов подали заявки на стажировку по IT-направлению.

Ранее правительство Москвы получило статус работодателя нового поколения для молодежи. В органах столичной власти сформирована среда, в которой могут развиваться молодые люди. Эксперты провели исследование в фокус-группах среди сотрудников до 25 лет и опросили 100 выпускников программы стажировки в правительстве.