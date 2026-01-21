Трамп назвал Рютте более значимой фигурой в ситуации с Гренландией

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп назвал генсека НАТО Марка Рютте более значимой фигурой в переговорах по поводу Гренландии. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент США подчеркнул, что будет обсуждать ситуацию с Гренландией именно с Рютте. Кроме того, Трамп рассказал, что не имеет "ни малейшего представления", когда на эту тему он будет общаться с руководством Дании.

Американский лидер неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его мнению, остров должен находиться под контролем Штатов, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне заявлений Трампа в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

В ответ на это американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.