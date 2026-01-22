Форма поиска по сайту

Трамп считает, что Путин принял его приглашение войти в "Совет мира" по Газе

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин принял его приглашение войти в "Совет мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Трамп подчеркнул, что хотел бы видеть в составе "Совета мира" людей, обладающих влиянием и властью. По его мнению, Путин является именно таким человеком.

"Поэтому ему направили приглашение, он принял его", – добавил американский лидер.

Ранее Путин в ходе совещания с Совбезом поручил МИД РФ изучить предложение американского президента Дональда Трампа о "Совете мира". Также ведомству предстоит провести ряд консультаций со стратегическими партнерами России.

После этого Кремль сможет дать свой ответ на приглашение Вашингтона. Также Путин поблагодарил Трампа за предложение войти в состав организации.

