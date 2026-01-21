Азербайджан принял предложение Трампа войти в "Совет мира"

Фото: 123RF.com/alexsaz

Азербайджан принял приглашение президента США Дональда Трампа стать учредительным членом "Совета мира" по сектору Газа. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Официальное письмо о подтверждении членства будет адресовано США. Кроме того, в рамках требуемых процедур будут приняты необходимые меры.

"Азербайджан, как и всегда, готов активно вносить вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.

"Совет мира" должен стать временным органом управления в секторе Газа. В его состав от США вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн, а также экс-премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Приглашения вступить в совет получили Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. О получении приглашения сообщил и официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Кроме того, Трамп отправил приглашение и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Документ о присоединении к "Совету мира" подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он принимает решение с расчетом на будущее, и подчеркнул, что никаких денежных взносов не требуется, а все вопросы были тщательно изучены министерством иностранных дел.

