20 января, 13:23

Политика

Песков заявил, что говорить об участии России в "Совете мира" преждевременно

Фото: kremlin.ru

Говорить об участии России в "Совете мира" пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент РФ не знает всех деталей инициативы.

"Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами", – подчеркнул он.

Ожидается, что "Совет мира" станет временным органом управления в секторе Газа. В его состав вошли президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Каждый из них будет курировать определенное направление работы для стабилизации и долгосрочного мира в анклаве.

Кроме того, приглашения вступить в совет уже получили Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. О получении приглашения также сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

