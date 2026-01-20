Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 10:08

Политика

Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение главы США Дональда Трампа войти в "Совет мира" по сектору Газа в качестве одного из его основателей. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По ее словам, Пашинян с удовольствием и ответственностью отозвался на предложение, подтвердив таким образом готовность Армении содействовать миру.

"Совет мира" выступит временным органом управления в Газе. В его состав вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Каждый из них будет курировать определенное направление работы, которое имеет решающее значение для стабилизации и долгосрочного успеха сектора Газа.

На данный момент личные приглашения от Трампа, помимо Пашиняна, получили Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свое официальное согласие озвучил только последний.

Читайте также


политика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика