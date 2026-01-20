20 января, 10:08Политика
Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе
Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение главы США Дональда Трампа войти в "Совет мира" по сектору Газа в качестве одного из его основателей. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
По ее словам, Пашинян с удовольствием и ответственностью отозвался на предложение, подтвердив таким образом готовность Армении содействовать миру.
"Совет мира" выступит временным органом управления в Газе. В его состав вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.
Каждый из них будет курировать определенное направление работы, которое имеет решающее значение для стабилизации и долгосрочного успеха сектора Газа.
На данный момент личные приглашения от Трампа, помимо Пашиняна, получили Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свое официальное согласие озвучил только последний.