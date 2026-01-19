Токаев согласился на предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

Фото: ТАСС/AP/Zoltan Mathe

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял официальное приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа. Об этом сообщает RT со ссылкой на Tengrinews.

Таким образом, Казахстан стал одним из государств-учредителей Совета. В ответном письме Трампу Токаев выразил искреннюю благодарность.

Ранее стало известно, что в состав Совета вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Каждый член Совета будет курировать определенное направление работы, которое имеет решающее значение для стабилизации и долгосрочного успеха сектора Газа, указывали в Белом доме.

Функции высокого представителя по Газе будет исполнять экс-министр обороны и иностранных дел Болгарии Николай Младенов. Он будет выступать в качестве связующего звена между "Советом мира" и Национальным комитетом по управлению Газой (NCAG).

