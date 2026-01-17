Белый дом раскрыл состав "Совета мира" по сектору Газа

Фото: depositphotos/tupungato

Белый дом опубликовал на своем сайте полный состав "Совета мира" по ситуации в секторе Газа. Председателем Совета назначен американский президент Дональд Трамп.

В состав Совета вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Отмечается, что каждый член "Совета мира" будет курировать определенное направление работы, которое имеет решающее значение для стабилизации и долгосрочного успеха сектора Газа.

Старшими советниками "Совета мира" назначены дипломат Арье Лайтстоун и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Они будут ответствены за руководство повседневной стратегией и операциями, а также за дисциплинированное выполнение мандата и дипломатических приоритетов Совета.

Бывший министр обороны и иностранных дел Болгарии Николай Младенов будет выполнять функции высокого представителя по Газе: он будет выступать в качестве связующего звена на местах между "Советом мира" и Национального комитета по управлению Газой (NCAG).

В свою очередь, командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-майор Джаспер Джефферс назначен командующим Международными стабилизационными силами (МСС). Он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления Газы.

Кроме того, в Белом доме объявили о создании Исполнительного совета Газы, который будет содействовать эффективному управлению и предоставлению "лучших в своем классе услуг, способствующих миру, стабильности и процветанию народа Газы". В него вошли:

Стив Уиткофф;

Джаред Кушнер;

Тони Блэр;

Марк Роуэн;

Николай Младенов;

министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;

высокопоставленный катарский дипломат Али Аль-Тавади;

глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад;

министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими;

бизнесмен Якир Габай;

экс-заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг.

Ранее Уиткофф объявил о начале второй фазы американского мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Эта фаза подразумевает создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение радикального движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

Трамп выразил уверенность, что США при поддержке посредников обеспечат достижение соглашения о демилитаризации ХАМАС, включая сдачу всего оружия и демонтаж всех тоннелей.