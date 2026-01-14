В США объявили о начале второй фазы мирного плана по сектору Газа

Фото: ТАСС/АР/Ohad Zwigenberg

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил о начале второй фазы американского мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Информацию об этом он опубликовал в соцсети Х.

По словам политика, вторая фаза плана подразумевает создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение радикального движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

"Важно отметить, что первый этап обеспечил беспрецедентную гуманитарную помощь, поддержание режима прекращения огня, возвращение всех живых заложников и останков 27 из 28 погибших заложников", – отметил Уиткофф.

Он также поблагодарил Египет, Турцию и Катар за посреднические усилия, которые "сделали возможным весь достигнутый на сегодняшний день прогресс".

В свою очередь, пресс-служба египетского МИД сообщила, что Палестинский комитет технократов, который будет заниматься управлением сектором Газа, окончательно сформирован.

"Административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас", – говорится в заявлении.

Посредники в лице Египта, Турции и Катара выразили надежду, что учреждение комитета "поможет перейти ко второму этапу соглашения" о прекращении огня и "предотвратит новый виток эскалации".

Шаас ранее занимал ряд высоких постов в Палестинской национальной администрации. Он считается специалистом по вопросам восстановления политической и экономической инфраструктуры.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил формирование нового правительства в анклаве после разоружения ХАМАС. Вместе с тем он отверг утверждения о том, что якобы стремится продолжать боевые действия в Газе для удержания власти в своей стране.