Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 21:18

Политика

В США объявили о начале второй фазы мирного плана по сектору Газа

Фото: ТАСС/АР/Ohad Zwigenberg

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил о начале второй фазы американского мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Информацию об этом он опубликовал в соцсети Х.

По словам политика, вторая фаза плана подразумевает создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение радикального движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

"Важно отметить, что первый этап обеспечил беспрецедентную гуманитарную помощь, поддержание режима прекращения огня, возвращение всех живых заложников и останков 27 из 28 погибших заложников", – отметил Уиткофф.

Он также поблагодарил Египет, Турцию и Катар за посреднические усилия, которые "сделали возможным весь достигнутый на сегодняшний день прогресс".

В свою очередь, пресс-служба египетского МИД сообщила, что Палестинский комитет технократов, который будет заниматься управлением сектором Газа, окончательно сформирован.

"Административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас", – говорится в заявлении.

Посредники в лице Египта, Турции и Катара выразили надежду, что учреждение комитета "поможет перейти ко второму этапу соглашения" о прекращении огня и "предотвратит новый виток эскалации".

Шаас ранее занимал ряд высоких постов в Палестинской национальной администрации. Он считается специалистом по вопросам восстановления политической и экономической инфраструктуры.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил формирование нового правительства в анклаве после разоружения ХАМАС. Вместе с тем он отверг утверждения о том, что якобы стремится продолжать боевые действия в Газе для удержания власти в своей стране.

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика