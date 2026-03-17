Суд Москвы продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой

Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой. Об этом РИА Новости заявил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, они останутся под стражей до 20 апреля. Юрист также указал, что в ходе процесса защита просила суд избрать им иную меру пресечения.

В июле прошлого года в квартире Трифонова и в офисе издания проводились обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.

Одновременно с этим правоохранители пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным журналистов, речь шла о сотрудниках Baza.

В результате Трифонову и Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взятки полицейским. В итоге их арестовали.

Задержали и полицейских, ставших фигурантами данного дела. Им вменяют превышение должностных полномочий и получение взяток, они также были заключены под стражу.

Позднее защита Трифонова подала апелляцию на его арест. При этом следствие просило продлить срок наказания и перевести главреда под домашний арест.

Тогда же Трифонов и Лукьянова признали свою вину. Они написали явку с повинной и полностью раскаялись.

