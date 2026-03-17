17 марта, 19:05

Происшествия

Суд Москвы продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой

Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой. Об этом РИА Новости заявил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, они останутся под стражей до 20 апреля. Юрист также указал, что в ходе процесса защита просила суд избрать им иную меру пресечения.

В июле прошлого года в квартире Трифонова и в офисе издания проводились обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.

Одновременно с этим правоохранители пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным журналистов, речь шла о сотрудниках Baza.

В результате Трифонову и Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взятки полицейским. В итоге их арестовали.

Задержали и полицейских, ставших фигурантами данного дела. Им вменяют превышение должностных полномочий и получение взяток, они также были заключены под стражу.

Позднее защита Трифонова подала апелляцию на его арест. При этом следствие просило продлить срок наказания и перевести главреда под домашний арест.

Тогда же Трифонов и Лукьянова признали свою вину. Они написали явку с повинной и полностью раскаялись.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

