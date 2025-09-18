Следствие попросило перевести главреда Baza Трифонова под домашний арест

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Следствие попросило перевести главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и сотрудницу этого СМИ Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке Замоскворецкого суда Москвы.

В судебной инстанции уже зарегистрированы материалы об изменении меры пресечения. В настоящий момент Трифонов и Лукьянова находятся под стражей.

При этом ранее следствие попросило суд продлить арест журналистам. Аналогичные ходатайства также поступили в отношении полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.

Трифонов и Лукьянова обвиняются в даче взятки сотрудникам полиции. Их арестовали до 20 сентября.

Задержанным полицейским инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взяток. Они также заключены под стражу.