Следствие попросило суд продлить арест главреду Baza Трифонову

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить срок ареста главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

В карточке уголовного дела указано, что судебное заседание назначено на вторник, 16 сентября.

Отмечается, что ходатайства о продлении ареста поступили в суд также в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.

Трифонов и Лукьянова подозреваются в даче взятки полицейским. Они были арестованы до 20 сентября.

Задержанным полицейским, в свою очередь, инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взяток. Суд заключил их под стражу на 1 месяц 27 суток.