Следствие попросило суд продлить арест главреду Baza Трифонову
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить срок ареста главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
В карточке уголовного дела указано, что судебное заседание назначено на вторник, 16 сентября.
Отмечается, что ходатайства о продлении ареста поступили в суд также в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.
Трифонов и Лукьянова подозреваются в даче взятки полицейским. Они были арестованы до 20 сентября.
Задержанным полицейским, в свою очередь, инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взяток. Суд заключил их под стражу на 1 месяц 27 суток.
