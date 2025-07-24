ТАСС: полицейским по делу журналистов Baza предъявлено обвинение в получении взяток

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Полицейским, фигурирующим в деле, связанном с главным редактором телеграм-канала Baza Глебом Трифоновым и продюсером Татьяной Лукьяновой, предъявили обвинение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По уточнению собеседника агентства, трем сотрудникам МВД инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взяток. В ближайшее время им выберут меру пресечения.

Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

Оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов Baza при помощи истории переводов на банковские карточки, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода средств.

Трифонов и его коллега были задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Главного редактора Baza арестовали до 20 сентября. Лукьянову взяли под стражу на 1 месяц и 27 суток.

