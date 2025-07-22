Главред Baza Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главный редактор издания Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Они доставлены на допрос, сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточнило ведомство, следователи продолжают работу в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

В рамках обысков у журналистов нашли и изъяли документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Кроме того, в Красноярском и Краснодарском крае, а также в Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции, которых доставят в Московский регион для проведения следственных действий.

Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

Также появилась информация, что оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

