22 июля, 18:58Происшествия
Главред Baza Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Главный редактор издания Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Они доставлены на допрос, сообщила пресс-служба СК РФ.
Как уточнило ведомство, следователи продолжают работу в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
В рамках обысков у журналистов нашли и изъяли документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.
Кроме того, в Красноярском и Краснодарском крае, а также в Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции, которых доставят в Московский регион для проведения следственных действий.
Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.
Также появилась информация, что оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.