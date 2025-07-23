Суд арестовал продюсера Baza Татьяну Лукьянову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд арестовал на 1 месяц и 27 суток продюсера телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Лукьяновой предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как рассказал адвокат женщины Егор Филин ТАСС, Следственный комитет считает ее причастной к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации. Вину она не признала.

Ранее столичный суд арестовал главного редактора Baza Глеба Трифонова до 20 сентября. Журналисту вменяется совершение трех преступлений, предусмотренных той же статьей УК РФ. Вину он не признал.

Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

Также стало известно, что оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Спустя время Трифонов и его коллега были задержаны в Москве по подозрению в даче взятки.

Сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов Baza при помощи истории переводов на банковские карточки, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода средств, передавали СМИ из зала суда.

