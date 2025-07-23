Главред Baza Трифонов арестован до 20 сентября

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал главного редактора издания Baza Глеба Трифонова на 1 месяц 27 суток. Он пробудет под стражей до 20 сентября, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Журналисту вменяется совершение трех преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Трифонова домашнего ареста либо запрета определенных действий.

По информации РИА Новости, на судебное заседание на рассмотрение ходатайств об аресте Трифонова и сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой прибыл российский журналист и издатель Арам Габрелянов.

В рамках заседания следствие просило заключить главреда под стражу, поскольку он имеет большое число коллег и связи в правоохранительных органах.

В свою очередь, защита попросила взять во внимание благодарственные письма и положительные характеристики Трифонова, указав, что многие за него поручаются. Как отметил адвокат, у главреда телеграм-канала на иждивении находятся ребенок, мать, бабушка и дедушка.

При этом сам Трифоном свою вину не признает.

"Я не совершал того преступления, которое мне инкриминируют, буду являться по первому требованию, не планирую скрываться. Я сам лично отдал свой паспорт обычный и заграничный, все свои телефоны выдал добровольно, у меня даже нет возможности что-то скрыть", – подчеркнул обвиняемый.

Более того, в суде выступила и мать журналиста Юлия Трифонова в качестве свидетеля. По словам женщины, у нее нет постоянного источника дохода и ей помогает сын. Она сказала, что главный редактор Baza является законопослушным россиянином, уверив, что он не скроется от следствия.

"Глеб всегда был активным, целеустремленным, самостоятельным, занимался спортом. Он порядочный, честный, трудолюбивый – это факт, многие, думаю, согласятся", – добавила Трифонова.

Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

Также сообщалось, что оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Спустя время Трифонов и его коллега были задержаны в Москве по подозрению в даче взятки.

Сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов Baza при помощи истории переводов на банковские карточки, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода средств, передавали СМИ из зала суда.