Главреда Baza Трифонова обвинили в трех эпизодах дачи взятки

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Против главного редактора издания Baza Глеба Трифонова выдвинуто обвинение в трех эпизодах дачи взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом заявил следователь во время заседания в Замоскворецком суде Москвы, передает ТАСС.

Сотрудники Следственного комитета отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов Baza при помощи истории переводов на банковские карточки, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода средств.

Об обысках в квартире Трифонова и офисе Baza сообщалось 22 июля. Как уточняла редакция, силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.

Также в этот день следователи заявили о возбуждении дела о превышении должностных полномочий полицейскими. По данным СК, были выявлены факты незаконной передачи оперативных данных в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Белгородской области. Журналисты со ссылкой источник уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Позднее стало известно, что Трифонова и его коллегу задержали в Москве. Источники СМИ утверждают, что следствие намерено просить суд об аресте главреда. При этом сам он не признает вину в даче взятки.