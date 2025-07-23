ТАСС: правоохранители не задерживали регионального редактора издания URA.RU Сергеева

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Региональный редактор издания URA.RU Игорь Сергеев был вызван в правоохранительные органы для участия в следственных мероприятиях, а не задержан, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Таким образом, инсайдер опроверг соответствующие слухи, ранее появившиеся в ряде СМИ и телеграм-каналов. Журналисты в своих материалах ссылались на адвокатов.

"Это не задержание, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия согласно статье 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос". – Прим. ред.)", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Сергеев в настоящее время имеет статус свидетеля.

В начале июня в свердловской редакции URA.RU прошли обыски. Правоохранители остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

Аналогичные мероприятия проходили в квартирах нескольких журналистов. Следователей интересовал источник информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Позже полиция задержала трех сотрудников издания по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Ими оказались журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также редактор свердловской редакции Денис Аллаяров.

В результате в отношении последнего было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Его отправили в СИЗО до 4 августа.

Вместе с тем начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова, который, по предварительным данным, получил средства от сотрудника URA.RU, обвинили в превышении должностных полномочий. Суд в Екатеринбурге отправил его под домашний арест.