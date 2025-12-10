Таможенники в Китае остановили женщину с живыми червями в штанах

Фото: 123RF.com/sarahdoow

Китайские таможенники обнаружили в карманах брюк женщины живых бамбуковых червей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Need To Know.

"В нижней части ее живота была заметная выпуклость, и мы заподозрили, что она может быть с контрабандой. Мы попросили пройти на досмотр. Впоследствии обнаружили в ее брюках более одного килограмма живых насекомых", – отметил один из офицеров.

При этом на пограничном пункте выявили несколько туристов, пытающихся провести в страну червей. Еще две женщины спрятали их в поясе от чулок, а другая – в рюкзаке.

Ввоз живых бамбуковых червей в Китай запрещен.

Ранее в аэропорту Барнаула инспекторы обнаружили в багаже туристки из Вьетнама стеклянную бутылку со змеиным вином. Женщина привезла напиток с редкой коброй из Нячанга, приобретя его на одном из местных рынков.

В ходе таможенного контроля сотрудники изъяли стеклянную бутылку. Экспертиза подтвердила, что рептилия является коброй моноклевой, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

