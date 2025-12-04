В Дагестане пресекли попытку незаконного провоза более 22 тонн афродизиака

Фото: пресс-служба ФТС России

Дагестанские таможенники пресекли попытку незаконного провоза более 22 тонн эпимедиумной пасты, которая является афродизиаком, под видом меда. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Фура, следовавшая транзитом из Грузии в Казахстан, была остановлена на пункте пропуска Яраг-Казмаляр. Согласно накладной, в ней перевозился травяной мед, однако таможенники, заподозрив недостоверность указанных данных, решили провести осмотр авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Выяснилось, что в картонных коробках находилась эпимедиумная паста, упакованная в стеклянную тару и бумажные саше. В результате товар был изъят, а против перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье о сообщении недостоверных данных при помещении под таможенную процедуру транзита.

"Нарушение может повлечь конфискацию товара и штрафы", – уточнили в ведомстве.

Ранее хабаровская таможня пресекла контрабанду 1,6 тысячи шкур соболя и шиншиллы на 6 миллионов рублей на Дальнем Востоке. Они были обнаружены в чемоданах и рюкзаках у двух иностранок, следовавших в Китай. Пассажирки не предоставили документы на вывоз товара.

Женщины рассказали, что согласились перевезти шкуры по просьбе незнакомца за вознаграждение. В отношении них возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.