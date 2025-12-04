Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:53

Происшествия

В Дагестане пресекли попытку незаконного провоза более 22 тонн афродизиака

Фото: пресс-служба ФТС России

Дагестанские таможенники пресекли попытку незаконного провоза более 22 тонн эпимедиумной пасты, которая является афродизиаком, под видом меда. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Фура, следовавшая транзитом из Грузии в Казахстан, была остановлена на пункте пропуска Яраг-Казмаляр. Согласно накладной, в ней перевозился травяной мед, однако таможенники, заподозрив недостоверность указанных данных, решили провести осмотр авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Выяснилось, что в картонных коробках находилась эпимедиумная паста, упакованная в стеклянную тару и бумажные саше. В результате товар был изъят, а против перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье о сообщении недостоверных данных при помещении под таможенную процедуру транзита.

"Нарушение может повлечь конфискацию товара и штрафы", – уточнили в ведомстве.

Ранее хабаровская таможня пресекла контрабанду 1,6 тысячи шкур соболя и шиншиллы на 6 миллионов рублей на Дальнем Востоке. Они были обнаружены в чемоданах и рюкзаках у двух иностранок, следовавших в Китай. Пассажирки не предоставили документы на вывоз товара.

Женщины рассказали, что согласились перевезти шкуры по просьбе незнакомца за вознаграждение. В отношении них возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Иностранец пытался провезти чемодан с хвостами куницы через аэропорт Домодедово

Читайте также


происшествия

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика