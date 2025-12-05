Форма поиска по сайту

05 декабря, 11:46

Шоу-бизнес

Суд оштрафовал рэпера Icegergert на 2 тыс руб за лозунг в поддержку АУЕ

Фото: телеграм-канал ICEGERGERT

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим. ред.) на 2 тысячи рублей за выкрикивание лозунгов в поддержку движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Столичная прокуратура установила, что инцидент произошел во время концерта музыканта 26 октября на Ленинградском проспекте. Рэпер произнес лозунг, популяризирующий криминальную субкультуру и искажающий ценностные ориентиры, создавая таким образом положительное восприятие преступной среды.

Подчеркивается, что Гергерт сознался в содеянном. В результате музыканта признали виновным по статье о пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистских организаций. При этом об административном наказании ходатайствовала прокуратура.

Обвинение против рэпера выдвинула глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В конце октября она опубликовала видео, на котором артист выпивает содержимое стопки и выкрикивает лозунг экстремистского движения.

Кроме того, Мизулина подчеркивала, что летом этого года ГУ МВД России по Москве инициировало проверку треков артиста на предмет пропаганды нацистской символики или символики экстремистских организаций, а также наркотиков.

Сам Гергерт извинился за тост с лозунгом "Жизнь ворам", заявив, что "позволил себе лишнего" под воздействием алкоголя. Он отметил, что не поддерживает запрещенные в России организации, а также любит страну и говорит об этом на всех своих концертах.

