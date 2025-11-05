В России предложили отправить рэпера Icegergert в армию

Фото: телеграм-канал ICEGERGERT

Рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим.ред.) обязан пройти военную службу после того, как произнес лозунг "Жизнь ворам" (движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в РФ) на концерте в Москве. Об этом заявил изданию "Абзац" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он попросил Минобороны России вызвать музыканта на комиссию. Общественник предположил, что за время службы рэпер может пересмотреть свое отношение к "воровской романтике и в целом к жизни".

"После таких выходок нужно обязательно проверить, как у него обстоят дела с военным билетом. Если он позиционирует себя патриотом, то он обязан отдать долг Родине. Сейчас идет специальная военная операция, у него будет возможность показать, какой он на самом деле патриот", – сказал Бородин.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что артист пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков. Она опубликовала видео, на кадрах которого рэпер выпивает алкогольный напиток и выкрикивает лозунг экстремистского движения.

Позже Icegergert извинился за свой поступок. По его словам, он "позволил себе лишнего" под воздействием спиртного.