Рэпер Icegergert извинился за тост с лозунгом криминальной субкультуры

Фото: телеграм-канал ICEGERGERT

Рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим.ред.) в своем телеграм-канале извинился за тост с лозунгом "Жизнь ворам" (движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В опубликованном видеоролике артист признался, что "позволил себе лишнего" под воздействием алкоголя. По его словам, он не поддерживает никакие организации, запрещенные в России, а также любит страну и говорит об этом на всех своих концертах.

Раннее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что рэпер пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков. Она опубликовала видео, на котором артист выпивает содержимое стопки и выкрикивает лозунг экстремистского движения.

Мизулина также отметила, что летом этого года ГУ МВД России по Москве инициировало проверку треков артиста на предмет пропаганды нацистской символики или символики экстремистских организаций, а также наркотиков.

