Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом Гуфа "Город дорог"

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила правоохранительные органы проверить альбом "Город дорог" рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.).

"Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков. На это обратили внимание подписчики, поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку", – написала она в своем телеграм-канале.

Тем временем предприниматель Игорь Рыбаков не смог выкупить дебютный альбом рэпера. Бизнесмен планировал приобрести права на него, чтобы удалить со всех цифровых площадок.

Ранее Роскомнадзор начал проверку доступности альбома "Город дорог" в Сети. Полученные данные ведомство намерено передать экспертам.

Решение о признании контента запрещенным из-за пропаганды наркотиков будет принимать МВД России. Уже после этого Роскомнадзор сможет либо заблокировать его, либо нет.