Новости

Новости

05 февраля, 07:32

Общество

Около 700 пар поженятся в Москве 14 февраля

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Около 700 пар собираются пожениться в Москве 14 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ЗАГС.

Там отметили, что торжественные церемонии пройдут во всех столичных дворцах бракосочетания. Кроме того, в этот день брак заключат и на шести интересных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".

В частности, некоторые пары выбрали особняк Спиридонова, храм Матроны Московской, усадьбу Муравьевых-Апостолов, парк-отель "Даниловский", усадьбу Н. С. Третьякова (библиотека имени А. П. Боголюбова) и библиотеку-читальню им. А. С. Пушкина.

В пресс-службе добавили, что 700 пар – это достаточно много для зимы в столице. Но еще популярным днем для заключения брака станет 26 февраля, так как это красивая дата.

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 января в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем году решили 36 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания. Также востребованными традиционно стали дворцы бракосочетания № 1 и 4.

обществогород

