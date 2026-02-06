Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости с иронией прокомментировала слова финского министра иностранных дел Элины Валтонен.

"Это признание в том, что у них хроническая проблема – аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления", – указала дипломат.

Валтонен заявила, что считает Россию "хронической угрозой" для безопасности Евросоюза. По ее словам, страны Европы должны объединиться против этого, а также отметила, что ЕС и Финляндия намерены продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз живет в мире "грубой силы". Поэтому, по ее словам, Европа должна быть достаточно сильна, чтобы "формировать свой мир".

