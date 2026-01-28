Форма поиска по сайту

28 января, 18:21

Политика

Премьер Дании заявила, что РФ не хочет мира с Европой

Фото: ТАСС/AP/Martin Meissner

Россия не желает мира с Европой, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе выступления в Париже перед студентами Института политических исследований. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию The Guardian.

Премьер Дании призвала страны Евросоюза и Соединенные Штаты к единству перед лицом "российской угрозы".

Также она упомянула спор ЕС и США из-за Гренландии. Фредериксен указала, что обе стороны обеспокоены безопасностью в Арктике, но будут искать решение вместе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз живет в мире "грубой силы". Поэтому, по ее словам, Европа должна быть достаточно сильна, чтобы "формировать свой мир".

Фон дер Ляйен указывала, что глобальные изменения происходят быстрее прежних представлений о миропорядке, поэтому нельзя терять время. Кроме того, политик призвала ускорить процесс милитаризации ЕС.

