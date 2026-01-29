Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:27

Транспорт

Движение затруднено на въездах в Москву из-за снегопада

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько участков шоссе в Подмосковье оказались заблокированы на въездах в столицу из-за снегопада. Фуры и другие большегрузы не могут проехать по заснеженной дороге, в результате чего вынуждены стоять все участники движения, сообщили Москве 24 очевидцы.

Отмечается, что некоторые водители решили вовсе оставить свою машину на трассе и пойти домой пешком.

Самое затрудненное движение наблюдается на следующих участках:

  • Горьковское шоссе и шоссе Энтузиастов;
  • Ленинградское шоссе, в районе Зеленограда;
  • Домодедовское шоссе, рядом с деревней Заболотье;
  • МКАД, возле поселка Развилка.

Вечером 28 января заторы на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов. Движение было затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также вылетных магистралях и в ряде районов на участках внешней и внутренней сторон МКАД.

Столичные коммунальные службы продолжают оперативно очищать улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов.

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме из-за снегопада

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика