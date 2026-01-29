Движение затруднено на въездах в Москву из-за снегопада

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько участков шоссе в Подмосковье оказались заблокированы на въездах в столицу из-за снегопада. Фуры и другие большегрузы не могут проехать по заснеженной дороге, в результате чего вынуждены стоять все участники движения, сообщили Москве 24 очевидцы.

Отмечается, что некоторые водители решили вовсе оставить свою машину на трассе и пойти домой пешком.

Самое затрудненное движение наблюдается на следующих участках:

Горьковское шоссе и шоссе Энтузиастов;

Ленинградское шоссе, в районе Зеленограда;

Домодедовское шоссе, рядом с деревней Заболотье;

МКАД, возле поселка Развилка.

Вечером 28 января заторы на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов. Движение было затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также вылетных магистралях и в ряде районов на участках внешней и внутренней сторон МКАД.

Столичные коммунальные службы продолжают оперативно очищать улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов.