02:27Транспорт
Движение затруднено на въездах в Москву из-за снегопада
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Несколько участков шоссе в Подмосковье оказались заблокированы на въездах в столицу из-за снегопада. Фуры и другие большегрузы не могут проехать по заснеженной дороге, в результате чего вынуждены стоять все участники движения, сообщили Москве 24 очевидцы.
Отмечается, что некоторые водители решили вовсе оставить свою машину на трассе и пойти домой пешком.
Самое затрудненное движение наблюдается на следующих участках:
- Горьковское шоссе и шоссе Энтузиастов;
- Ленинградское шоссе, в районе Зеленограда;
- Домодедовское шоссе, рядом с деревней Заболотье;
- МКАД, возле поселка Развилка.
Вечером 28 января заторы на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов. Движение было затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также вылетных магистралях и в ряде районов на участках внешней и внутренней сторон МКАД.
Столичные коммунальные службы продолжают оперативно очищать улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов.
Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме из-за снегопада