Подозреваемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге признал вину

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

На видео, опубликованном ведомством в MAX, видно, что мужчина во время допроса признался в содеянном. Также на кадрах криминалисты работают с автомобилем фигуранта.

Мальчик ушел из дома 30 января. Сотрудники полиции выяснили, что он сел в авто с разбитым бампером. Как сообщали СМИ, водителем оказался 38-летний уроженец ЛНР.

Вскоре он был задержан по подозрению в похищении. На первоначальных этапах допроса задержанный отказался давать какие-либо показания. Однако несколько позже признался в убийстве ребенка и заявил, что спрятал тело в водоеме.

В рамках расследования уголовного дела в местах, связанных с подозреваемым, были проведены обыски. По данным журналистов, в ходе этих мероприятий на его электронных устройствах была обнаружена порнографическая продукция с участием детей.